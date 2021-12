Vereador determina inserção de diagnóstico de deficiência em carteiras de identidade

O vereador de Camaçari, Gilvan Souza (PSDB), apresentou na manhã desta terça-feira, 30, indicações visando garantir os direitos das pessoas com deficiência. A ação aprovada visa inserir estes diagnósticos nas carteiras de identidade e será encaminhada ao secretário de Segurança Pública (SSP-BA), Maurício Telles Barbosa.

As mudanças na carteira de identidade seguem as regras dispostas pelo Decreto Federal nº 9.278/2018, que padroniza o documento nacionalmente.

Já a Indicação 2014/2020, atende ao tratamento das pessoas com deficiência mental. A solicitação é para que o prefeito de Camaçari, Antônio Elinaldo (DEM), e o secretário de Saúde, Luiz Duplat, emitam a autorização de acompanhante nos hospitais públicos e privados da cidade, para pessoas dependentes de terceiros para alimentação e locomoção no tratamento do coronavírus.

