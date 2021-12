Verão do Pelô traz a diversidade cultural para os palcos

A programação artística-cultura de verão do Pelourinho foi incrementada com a recente requalificação dos Largos Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D’Água. Ensaios pré-carnavalescos, mesclados de ritmos e gêneros diversificados, dão a tônica no Centro Histórico. Os eventos são realizados através das Secretarias de Cultura (SECULT) e de Turismo (SETUR) do e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).

“No Pelourinho, acontece o verão da diversidade. É dos blocos afro, do samba, do reggae, é de cada estilo representado por artistas dos mais diversos portes, desde os novos, que estão construindo a sua trajetória, aos já consagrados nacionalmente”, destaca a secretária de Cultura da Bahia, Arany Santana.

Alguns ensaios já começaram, como é o caso do Cortejo Afro, que marca presença no Pelô nas noites de segundas-feiras. O segundo ensaio do grupo será nesta segunda (18), às 20h, com a participação da banda É O Tchan. Já o bloco afro Malê Debalê tem datas reservadas para as duas últimas sextas-feiras de 2017, dias 22 e 29/12, e retornando em 19/1, sempre às 20h. O bloco afro Ilê Aiyê faz no dia 5/1 mais uma apresentação no Largo Tereza Batista, sob o comando da Band’Aiyê e convidados.

O Olodum, por sua vez, retorna na primeira semana de 2018 com shows nos dias 2, 16 e 30/1, às 20h. Também acontece um ensaio no dia 21/1, às 14h. O Muzenza, representando o reggae jamaicano fundido com a batida percussiva e elementos do suingue baiano, começa os seus ensaios nas quartas-feiras de janeiro, no Largo Pedro Archanjo, a partir das 20h.

Além dos ensaios dos blocos afro, os palcos do Pelourinho também são ocupados por artistas e shows de diferentes gêneros musicais, trazendo também projetos que terão continuidade durante o verão. O cantor Gerônimo Santana, por exemplo, já iniciou a temporada do projeto “O Pagador de Promessa”, no Largo Pedro Archanjo, sempre às terças-feiras, às 20h.

adblock ativo