Vera Cruz dá início ao "Bye-bye, verão 2020"

Iza, Ferrugem, Parangolé, Unha Pintada, La Fúria, Filhos de Jorge e Afrodisíaco estão entre as atrações da quarta edição do festival "Bye-bye, verão 2020", que tem início nesta sexta-feira (28) e prossegue até sábado (29), na orla de Mar Grande, em Vera Cruz. A produção do evento acredita que mais de 100 mil pessoas devem marcar presença no evento gratuito, promovido pela prefeitura, com apoio da Bahiatursa.

Nesta sexta, a festa começa às 21h, ao som do Afrodisíaco, seguido da cantora Iza. Na sequência, o pagode baiano toma conta do festival com os grupos Parangolé e La Fúria. Já no sábado, a banda local Kokoisa abre a festa às 21h, seguida do cantor e compositor Ferrugem e do arrocha do Unha Pintada. O grupo Filhos de Jorge encerra a festa na madrugada de domingo, a partir das 3h.

Para garantir a segurança, foram erguidos portais de revista com detectores de metais e tecnologia de reconhecimento facial. Toda a segurança será feita com apoio da Polícia Militar, além de seguranças particulares. No entorno foram erguidas tendas de saúde com ambulância do SAMU. Uma praça de alimentação também foi montada nas ruas perpendiculares ao evento.

O prefeito Marcus Vinicius, afirma que realizar a quarta edição do festival atesta que o evento já se tornou agenda obrigatória no calendário cultural do Estado. “Antes do Bye-bye, verão, os visitantes iam embora da cidade logo após o Carnaval e, após a criação dele, eles esticam um pouco mais a estadia e ficam mais uma semana em Vera Cruz, o que gera um aumento na movimentação econômica da cidade”, avaliou o gestor.

Neste ano, a expectativa é que, durante o festival, circulem pela cidade R$ 7,5 milhões, principalmente nos setores de vestuário, alimentação e hoteleiro.

