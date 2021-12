Venda de convites para o 9º Cortejo do Forte já está aberta

O primeiro lote dos convites para o tradicional Cortejo do Forte já está à venda nas lojas Vivire do Shopping Paseo Itaigara e de Praia do Forte. O passaporte para o baile carnavalesco, que acontece em sua nona edição no dia 16 de fevereiro, às 15h, no Hotel Via dos Corais, sai por R$280 (por pessoa), com sistema all inclusive, oferecendo espumante, whisky, caipiroska, cerveja, refrigerante, água e buffet volante assinado por David Melo.

Para animar o baile, que antecede a folia momesca, resgatando o clima dos antigos carnavais, as atrações são a banda de metais Charanga de Canô, de Santo Amaro da Purificação, do Recôncavo Baiano, que traz um repertório de marchinhas carnavalescas da época, saindo do Hotel Via dos Corais, concentração da festa, circulando por toda a vila de Praia do Forte, e um DJ com trilha sonora dedicada às canções que marcaram a folia carnavalesca de Salvador.

adblock ativo