Vencedores da regata transatlântica Jacques Vabre são premiados

A cerimônia de premiação dos primeiros velejadores da regata Jacques Vabre que chegaram à Baía de Todos-os-Santos, partindo do porto de Le Havre, na França, foi realizada no domingo (19). Maior competição transatlântica, com trajeto de oito mil quilômetros, a Jacques Vabre tem apoio do Governo da Bahia por meio da Secretaria do Turismo. Durante o evento, o secretário do Turismo do Estado, José Alves, destacou a visibilidade que a Baía de Todos-os-Santos ganhou na mídia com o retorno da Jacques Vabre para a Bahia, depois de dez anos. “Sabendo que os resultados seriam bons, o governo não mediu esforços para que voltássemos a sediar a regata e para que o evento náutico fosse realizado com sucesso”.

Eleito embaixador da regata no Brasil, o velejador medalhista olímpico e campeão de torneios brasileiros, sul-americanos e mundiais, Lars Grael, exaltou a vocação da Baía de Todos-os-Santos para os esportes náuticos. “Salvador tem todo potencial náutico, tradição e essa baía maravilhosa. Desejo que a Bahia, com seu potencial para sediar grandes eventos, seja destino permanente da Jacques Vabre”.

O organizador da Jacques Vabre, Gildas Gautier, destacou a história da competição. “A regata refaz a rota do café, saindo de Le Havre, na França, para chegar a um destino produtor do grão”. Por isto, a disputa ser também conhecida pelo nome “Rota do Café”.

Categorias

São quatro as categorias da competição: Ultime, Multi50, Imoca e Class40. O barco Sodebo Ultim’, da dupla Tomas Covelle e Jean-Luc Nélios, foi o primeiro a chegar a Salvador, nas imediações do Terminal Náutico. Os franceses competiram pela categoria Ultime. Já as duplas Lalou Roucayol e Alex Pella e Jean-Pierre Dick e Yann Eliès foram as vencedoras dos gêneros Multi50 e Imoca. Categoria mais lenta, a Class40 ainda não tem vencedor. Os líderes da prova são Aymeric Chappellier e Arthur Le Vaillant, que estão a cerca de 1,2 mil quilômetros de distância da linha de chegada. O brasileiro Leandro Chicourel e o angolano radicado em São Paulo, José Guilherme Caldas, são os penúltimos colocados, tendo completado até agora 66% da prova. A distância deles até a Baía de Todos os Santos é de 2.750 quilômetros.

