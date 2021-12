Veleiro Arkema é o campeão da classe Multi50 na Regata Jacques Vabre

O primeiro barco da classe Multi50 a cruzar a linha de chegada da Regata Jacques Vabre foi o Arkema, da dupla Lalou Roucayrol (França) e Alex Pella (Espanha), que se consagrou campeão da categoria. O veleiro aportou em Salvador nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (16), depois de quase 11 dias da partida de Le Havre, na França.O segundo colocado dos Multi50, que deverá ser o FenêtréA – Mix Bufet, é esperado para esta quinta, no Terminal Turístico Náutico de Salvador, onde está instalado o QG da regata, com apoio da Secretaria do Turismo da Bahia (Setur). Ao todo, seis barcos da categoria partiram de Le Havre, mas dois abandonaram a prova: o Ciela Village, com delaminação no casco, e o Drekan Groupe, por capotagem.

Terceiro e último da classe Ultime, o Prince de Bretagne deixou a regata depois de perder o mastro na quarta-feira (15), quando faltavam menos de 200 quilômetros para chegar a Salvador. O trimarã foi resgatado pela Marinha do Brasil na manhã de hoje. A previsão é que chegue à cidade logo mais, no fim da tarde. Desde que a competição começou, no dia 5 de novembro, seis barcos, dos 37 que partiram, já estão fora da competição.

Representantes brasileiros

O veleiro Mussulo 40 Team Angolas Cables, da dupla Leonardo Chicourel e José Guiherme Caldas, que representa o Brasil, segue na regata com cautela, depois de enfrentar dificuldades nos primeiros dias. O angolano José Guilherme afirma que o barco ficou mais lento sem o balão A2, distanciando-se do bloco intermediário da categoria deles, a Class40. Com isso, a possibilidade de chegar entre os dez primeiros da classe ficou mais remota. A previsão do velejador é que o Mussulo 40 cruze a linha de chegada em Salvador até o dia 24 de novembro.

