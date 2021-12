Vagas para Jovem Aprendiz são abertas em Camaçari

Jovens entre 14 e 17 anos, com Ensino Médio completo ou cursando, que tenham habilidades em pacote Office básico e boa comunicação podem participar da seleção para 12 vagas para o Programa Jovem Aprendiz da rede supermercadista Gbarbosa. Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 18 deste mês, no site da Cencosud .

Com uma renda média de meio salário mínimo, o Jovem Aprendiz trabalha 4 horas semanais e tem a carga horária total de 20 horas, dividida para a formação teórica no SENAC. O local de trabalho será no Centro de Distribuição do GBarbosa, em Camaçari. O programa é uma porta de entrada para o mercado de trabalho para muitos jovens que buscam uma oportunidade de iniciar a sua vida profissional.

adblock ativo