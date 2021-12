Unime promove curso de inclusão digital para idosos e pessoas com deficiência física

A Unime Lauro de Freitas está com inscrições abertas para curso gratuito de inclusão digital. São oferecidas 30 vagas para idosos acima de 50 anos e pessoas com deficiência física que queiram aprender a utilizar ferramentas de informática básica. A programação inclui módulos de introdução ao Windows, internet e Pacote Office (Word, Excel e Power Point).

As inscrições podem ser feitas nesta sexta (18), das 15h às 17h, no Núcleo de Práticas em Serviço Social (NUPSS), localizado dentro da clínica de Fisioterapia da instituição de ensino. Os interessados devem levar cópia do documento de RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade (mínimo 1º grau/ ensino fundamental).

A ação é uma iniciativa do NUPSS em parceria com o curso de Tecnologia da Informação (TIS) da Unime e o Movimento Municipal de Luta das Pessoas com Deficiência de Lauro de Freitas. As aulas começam na segunda-feira (21) e acontecerão sempre às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h.

Curso de inclusão digital

Inscrições: sexta (18), das 15h às 17h, presencialmente no NUPSS

Mais informações: (71) 3378-8142

Local: Av. Luis Tarquínio Pontes, 600. Centro. Lauro de Freitas, BA

adblock ativo