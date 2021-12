Unime de Lauro de Freitas oferece posto de vacinação contra sarampo

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas (SESA), a Unime participa, até sexta-feira (29), da segunda fase da campanha nacional de vacinação contra sarampo. Dessa vez, o foco são jovens entre 20 e 29 anos. Quem ainda não se imunizou, pode comparecer ao posto gratuito de aplicação na instituição de ensino, localizado no térreo do prédio de aulas, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O professor de Enfermagem da Unime e coordenador da Vigilância Epidemiológica da SESA, Daniel Assis, ressalta que a aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença. “Todos os jovens nessa faixa etária devem se vacinar, exceto adultos com imunodeficiência adquirida ou congênita e mulheres grávidas”, orienta.

A vacina está sendo aplicada por profissionais de saúde do município, com auxílio de alunos do curso de Enfermagem da instituição. Interessados devem portar cartão de vacina ou documento de RG.

Lauro de Freitas ainda conta com postos para vacinação no Maxxi Atacado e Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), localizado no Shopping Passeio Norte.

Sintomas da doença - Os principais sintomas do sarampo são: febre com erupções na pele, acompanhadas por tosse, coriza e/ou conjuntivite. Ao apresentar esses sintomas, o paciente deve evitar o contato com outras pessoas e procurar imediatamente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) a Unidade de Saúde.

