Unidade Nestlé de Feira de Santana investe R$ 45 milhões

A unidade da Nestlé Brasil de Feira de Santana vai investir R$ 45 milhões na instalação de três novas linhas de produção de Nescau Pronto para Beber. O anúncio ao Governo do Estado foi feito durante reunião entre executivos do grupo e representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), na quarta-feira (14). A nova operação iniciará em meados de 2020 e vai gerar 140 novos postos de trabalho, segundo dados da empresa.

O chefe de Gabinete da SDE e secretário em exercício, Luiz Gugé, falou sobre os benefícios do investimento. “Para o Estado, esta notícia é muito positiva, pois comprova a boa relação da Nestlé com o governo baiano e com o povo daqui. Mostra, também, que a empresa acredita e continuará investindo na Bahia, onde hoje geram 900 empregos diretos e indiretos”.

A Nestlé comunicou, ainda, que iniciará o trabalho de transição da operação de Itabuna para Feira de Santana. Junto com a SDE, a empresa já iniciou um processo de prospecção de novos investidores para atuação na planta fabril da empresa, em Itabuna, a partir de 2020. “Além dos 140 novos postos de trabalho em Feira de Santana, queremos que sejam asseguradas novas vagas de emprego também em Itabuna. A SDE já foi procurada por grupos empresariais interessados em ampliar a produção e Itabuna é uma possibilidade real. Para tanto, conduziremos as tratativas regimentais de forma célere, para a concreta implantação de uma nova fábrica naquele município”, explicou Luiz Gugé.

Aos funcionários que atuam em Itabuna, a Nestlé informou que ofereceu a possibilidade de migrar para a fábrica de Feira de Santana, a partir do ano que vem, e que irá apoiá-los na tomada de decisão. Na unidade de Feira, a empresa tem colaboradores oriundos de 65 municípios baianos e cerca de 70% deles residem na própria cidade.

