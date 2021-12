Unidade móvel do Hospital da Mulher chega a Candeias

A Unidade Móvel do Hospital da Mulher começa a atender a população feminina do município de Candeias a partir do dia 6 de novembro. O projeto da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), realizado em parceria com as Voluntárias Sociais, vai oferecer atendimento das 7 às 17 horas, até o dia 9 de novembro, na unidade móvel que estará estacionada na Praça Dr. Gualberto. Aliada ao combate ao câncer de mama e do colo do útero, a unidade é equipada com dois consultórios ginecológicos e um mamógrafo para a realização de preventivo em mulheres de 25 a 64 anos e mamografia, em mulheres de 40 a 69 .

As pacientes deverão se dirigir ao local munidas dos documentos de identidade, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Após serem atendidas na unidade móvel, havendo suspeita de câncer, as pacientes serão submetidas a exames complementares e encaminhadas ao Hospital da Mulher, em Salvador, para realizarem o tratamento adequado, incluindo cirurgia, se necessário.

Já em São Francisco do Conde, o equipamento que tem capacidade de realizar 160 preventivos e 70 mamografias por dia chegará no dia 11 de novembro para atender até o dia 14, na Praça do Mercado Municipal. Já no período de 20 a 23 de novembro, os beneficiados serão os moradores de São Sebastião do Passé. Lá, a unidade móvel ficará estacionada na Praça 12 de Outubro. Finalizando, o mês de novembro, de 27 a 30, a o atendimento será no município de Saubara, no Espaço de Eventos.

adblock ativo