Unidade móvel do HEMOBA atenderá em Camaçari

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de doar sangue como um ato que pode salvar vidas, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA), promove nesta quinta (12) e sexta-feira (13) atendimento em uma unidade do Hemóvel, que estará instalada no estacionamento do Boulevard Shopping Camaçari, próximo ao Posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

A unidade do Hemóvel funcionará entre 9h e 15h e os doadores de sangue deverão estar munidos de um documento oficial com foto; estar bem de saúde; pesar mais de 50 kg; e ter entre 16 e 69 anos de idade. Os menores de 18 anos, por sua vez, devem estar acompanhados por um responsável legal. Vale lembrar que de acordo com a Lei nº 13.825/2017, os doadores regulares têm atendimento prioritário nos postos do SAC.

“Esta é a segunda vez que apoiamos a ação com o único objetivo de ajudar ao próximo. Temos que nos colocar no lugar das pessoas que precisam de ajuda. É um procedimento rápido e que vai fazer a diferença na vida daqueles que mais necessitam. Contamos com o apoio de todos”, convoca a superintendente do Boulevard Shopping Camaçari, Verena Maia.

Após a campanha, a população de Camaçari pode continuar doando ao longo do ano na Hemoba da cidade, localizada na Avenida Jorge Amado, no Jardim Limoeiro, ao lado do Hospital Geral do município. A coleta funciona de segunda a quinta-feira de 8h às 12h e das 13h às 16h. Nas sextas, o local fica aberto de 8h às 12h. Mais informações através do (71) 3644-4252 ou uct.camacari@hemoba.ba.gov.br .

Recomendações para o dia da doação:

- Estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas);

- Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação);

- Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Não fumar por pelo menos duas horas.

