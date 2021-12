UNESCO premia acervo da Polícia Militar da Bahia

O acervo da Polícia Militar da Bahia (PMBA) foi premiado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), nesta quinta-feira (7), no Rio de Janeiro. Ao receber o título “Memórias do Mundo”, a organização internacional chancela a qualidade patrimonial dos livros manuscritos e datiloscritos guardados pela instituição militar baiana, juntamente com outros nove acervos brasileiros.

Anualmente, a UNESCO seleciona cerca de dez acervos nacionais e o da PMBA é o único da região Nordeste a entrar na lista deste ano. Este é o primeiro acervo de PM do Brasil a integrar o programa Memória do Mundo da Unesco.

Registros da história da corporação, na Bahia, no Brasil e na América Latina, a exemplo da Guerra do Paraguai, da Campanha de Sergipe, da Guerra de Canudos, da Revolução de 1930, da Revolta Comunista de 1935 e do Cangaço podem ser conferidos no acervo guardado no quartel do Comando Geral da PMBA, em Salvador.

