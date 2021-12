Turistas são recepcionados no Porto de Salvador com música e fitinhas do Bonfim

Os turistas que chegarão no navio MSC Musica na manhã desta quarta-feira (3), no Porto de Salvador, serão recebidos por baianas distribuindo fitinhas do Senhor do Bonfim e pelo cantor Ed Bala com a Fanfarra Mágica. Os 3.013 passageiros seguirão para Ilhéus às 23 h.

Nesta terça-feira (2), a Bahiatursa faz, ainda, receptivo com baianas e grupo de samba-de-roda para os turistas do MSC Preziosa, com capacidade para 4.363 passageiros, que aporta às 17 h e permanece um dia ancorado em Salvador, partindo às 18 h da quarta-feira (3).

Doze embarcações com capacidade para mais de 35 mil passageiros aportam em Salvador neste mês. Iniciada em novembro de 2017, a temporada de cruzeiros acontece até abril com estimativa de chegada de mais de 220 mil turistas a Salvador e Ilhéus.

