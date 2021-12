Turistas são recepcionados no aeroporto com o ‘Dia do Sorriso’

A tão conhecida hospitalidade baiana foi atestada pelos passageiros que desembarcaram nesta sexta-feira (6), no aeroporto de Salvador. Os turistas foram recebidos ao som de sucessos da axé music executados pela banda Los Candelas e pelos funcionários da Vinci Airport, que distribuíram fitinhas do Senhor do Bonfim, cocadas baianas e balões para as crianças. A ação, batizada de #SmilingDay18# (Dia do Sorriso), é uma realização da Vinci, que é responsável pela administração do terminal aeroportuário da cidade desde janeiro último. A ideia foi mobilizar a comunidade aeroportuária e ressaltar seus atributos de hospitalidade, lealdade e dedicação ao serviço.

“Esta ação é realizada mundialmente com o objetivo de relembrar a importância dos passageiros para o aeroporto e, na Bahia, isto é muito fácil, pois aqui todo dia é dia de sorrir”, afirmou o presidente da Vinci no Brasil, Júlio Ribas. A Vinci Airports realizou o Smiling Day pela primeira vez em 2012, no aeroporto de Nantes, na França. Desde então, vem repetindo a ação na rede operada pela concessionária pelo mundo.

