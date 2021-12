Turistas são recebidos com festa no Porto de Salvador

Os turistas que chegam a Salvador vindos de cruzeiros serão recepcionados com festa no Porto de Salvador nos próximos dias 16 e 17 de janeiro, quando mais três transatlânticos, com capacidade total para 11.156 passageiros, chegam à capital baiana. A banda Swing do Pelô e o Rixô Elétrico, além de baianas tipicamente trajadas distribuindo fitinhas do Bonfim, vão animar os turistas.

O MSZ Preziosa chega às 8 h desta terça-feira (16). Com capacidade para 4.363 passageiros, permanece até as 23 horas, seguindo então para o Porto de Ilhéus. A banda Swing do Pelô vai desfilar um repertório de músicas baianas, divulgando a temporada de festas na Bahia.

No dia 17, chegam o MSC Musica trazendo mais de três mil passageiros, às 8 horas, que segue também para Ilhéus às 23 horas, e o Costa Favolosa, com 3.780 turistas, previsto para aportar às 10 horas. O Rixô Elétrico, espécie de minitrio que faz sucesso nas festas populares do Estado, estará presente tocando clássicos do Carnaval da Bahia.

“Teremos mais dois dias de alegria no porto, mostrando a já reconhecida tradição baiana de receber bem o turista”, afirma o superintendente Diogo Medrado. O diretor de Operações Turísticas, Paulo Vital, lembra que Bahiatursa vai intensificar os receptivos antes e durante o Carnaval da Bahia, estendendo a ação para o aeroporto internacional de Salvador.

