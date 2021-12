Turistas que aportam no Porto de Salvador a partir do dia 15 serão recebidos com receptivo especial

O receptivo especial da temporada de cruzeiros marítimos começa na próxima quarta-feira (15), com a chegada, às 9h, do MSC Preziosa, trazendo cerca de 4.300 passageiros procedente de Santa Cruz de Tenerife, na costa espanhola. A iniciativa da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa) envolve baianas tipicamente trajadas e apresentações musicais para animar os mais de 220 mil turistas que deverão aportar em Salvador e no Porto de Ilhéus, de acordo com projeção da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), representando um aumento de 8% em relação ao mesmo período em 2016/2017.

O superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, fala sobre a importância de preservar a imagem do baiano mundialmente conhecido como um povo acolhedor. “Vamos fazer valer essa fama, durante todo o verão, recebendo os turistas com todo o entusiasmo, dando as informações necessárias para que eles tenham dias de muita alegria na capital baiana”.

No total, serão 38 transatlânticos, sendo que 17, com capacidade para 151 mil passageiros, vão aportar em Salvador e outros 21, com 71 mil turistas, no Porto de Ilhéus. “Os visitantes alimentam a cadeia turística com despesa com guias, transporte, alimentação em restaurantes, movimentando a economia da cidade”, destaca o diretor de Operações Turísticas da Bahiatursa, Paulo Vital.

Programação - A temporada dos receptivos dos cruzeiros prossegue até abril de 2018, incrementada por duas baianas tipicamente trajadas, que irão distribuir fitas do Senhor do Bonfim, e pelo cantor Ed Bala, que fará a animação com fanfarra, motivos circenses e músicas de antigos carnavais. Ainda este mês, estão previstos mais dois eventos: no dia 20, quando chegará a Salvador o MSC Poesia (3.223 passageiros), e no dia 29, com as boas vindas aos ocupantes do MSC Música (3.013 passageiros).

