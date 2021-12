Turismo étnico no Recôncavo será incrementado pelo projeto “Terreiros Criativos”

Os municípios de Cachoeira e São Félix - importantes destinos para o turismo étnico baiano - serão contemplados com ações de requalificação patrimonial de dez terreiros de candomblé, no âmbito do projeto ‘Terreiros Criativos’. O lançamento das ações será nesta quinta-feira (8), sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Cultura (SECULT), por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), com o apoio da Secretaria do Turismo do Estado (SETUR).

Além da valorização do patrimônio material e imaterial representado pelas casas dedicadas às religiões de matriz africana, a ação vai estimular a economia criativa, através da produção associada ao turismo. Uma das metas é gerar renda para as comunidades por meio da produção e venda de produtos ligados às religiões. Velas, colares de contas, roupas e acessórios estão entre os tipos de produtos que podem ser oferecidos aos turistas que visitam os terreiros. As ações têm como objetivo contribuir para fomentar o turismo étnico na região.

O programa inclui a qualificação do receptivo turístico, com aulas sobre construção de roteiros, preservação do patrimônio histórico-cultural e de história do Brasil e da África, dentre outros temas. Com duração de três meses, os cursos e treinamentos, entre outras ações, serão voltados à Educação (capacitação), ao Turismo (sinalização) e à Comunicação (informação, campanha e impressos). A iniciativa é voltada para integrantes de terreiros, condutores e guias de turismo da região, além do povo de santo dos terreiros tombados pelo IPAC nas duas cidades. A sinalização turística dos terreiros será feita em português, inglês e espanhol, indicando aspectos da história, arquitetura, culto afro-brasileiro e datas festivas.

