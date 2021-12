Turismo Étnico-afro é intensificado em Lauro de Freitas

Baianas do acarajé, empresários, membros de comunidades quilombolas e de grupos de capoeira, e povo de santo dos terreiros de Candomblé de Lauro de Freitas participam nesta quarta-feira (8) de uma oficina que vai identificar e avaliar os potenciais atrativos naturais e culturais do étnico-afro da cidade. A iniciativa, realizada pela Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) visa à valorização da religiosidade e tradições de origem africana na Bahia e ao desenvolvimento econômico por meio da atividade turística.

A ideia é preparar a criação de um roteiro turístico a ser apresentado e vendido por agências a visitantes que desejam conhecer mais sobre a cultura baiana, inspirada na herança da África, trazida pelos negros escravizados. Com isso, grupos culturais, terreiros e comunidades quilombolas, por exemplo, podem criar produtos e serviços a serem consumidos pelos turistas, gerando emprego e renda para os baianos.

Rede de turismo étnico

O trabalho faz parte das ações direcionadas à formação de uma rede de turismo étnico-afro na Bahia, que estimula o empreendedorismo nas comunidades negras, tendo o turismo como vetor de progresso econômico e social.

Desde 2015, mais de 400 moradores de Lauro de Freitas participaram dos oito cursos de qualificação voltados para o segmento. Dentre os temas trabalhados estão noções conceituais de turismo, turismo étnico-afro e produção associada

