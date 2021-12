O turismo de mergulho na Baía de Todos-os-Santos ganha incentivo da Secretaria de Turismo do Estado (SETUR), a partir de um cronograma de ações, a exemplo da criação de recife artificial, cujos serviços técnicos serão realizados durante os próximos seis meses, de acordo com o secretário estadual do Turismo, José Alves. “Vamos ampliar a visibilidade da região e, com isso, atrair visitantes interessados no turismo de mergulho, escolas de mergulho e novos receptivos turísticos”, destacou o gestor, explicando que a baía terá três novas áreas para contemplação da vida marinha, atraindo mergulhadores e turistas do Brasil e do exterior.

O presidente da Associação de Mergulhadores da Bahia, Igor Carneiro, falou sobre o interesse dos mergulhadores profissionais por novas áreas: “Somos ávidos por novidades. Viajamos por vários países em busca de novos cenários submarinos”. O secretário José Alves ressaltou, ainda, que SETUR também investe no turismo náutico por meio do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) que avança com roteirização e ações para infraestrutura.

O responsável operacional da Engesub Serviços Subaquáticos, Rodrigo Melo, afirma que a história, função social e formato das embarcações também são aspectos relevantes no segmento. A área monitorada para os trabalhos oferece uma série de vantagens, como a proximidade dos pontos de mergulho. “Enquanto em outros lugares é preciso navegar até duas horas, aqui serão cinco minutos, o que aumenta a atratividade e dinamiza os passeios”. O contrato com a Engesub estabelece prazo de seis meses para o afundamento de até três embarcações. Para a realização do serviço, explica Melo, a empresa vai realizar estudos que apontem localizações mais propícias para o naufrágio controlado, bem como seus impactos ambientais. Uma das etapas do processo é a emissão de licença ambiental.

Antes do afundamento, os navios são vistoriados e preparados. Todas as peças que possam representar riscos aos mergulhadores são retiradas, bem como todo material tóxico, evitando a contaminação do meio ambiente. Equipes da Marinha e de órgãos ambientais também realizam inspeções. “Nos primeiros dias após o processo de naufrágio, a empresa deve promover novas vistorias que vão atestar a segurança dos equipamentos - item indispensável para a liberação dos mergulhos e passeios. Estima-se que em dois meses já haja formação dos recifes”, detalha o representante da Engesub.

