Trio é preso e 600 pinos de cocaína são apreendidos em Simões Filho

Duas operações da Rondesp (RMS) terminaram na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas e na apreensão de pouco mais de 600 pinos de cocaína. As ações ocorreram na tarde deste sábado, 26, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), após montarem um cerco, as equipes prenderam um homem com um revólver calibre 38 e munições. A ação ocorreu às 16h50, na Rua do Contorno, quadra 8, Cia I.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 338 pinos de cocaína, embalagens para armazenar entorpecentes e a quantia de R$ 196.

Já por volta das 17h15, guarnições localizaram com um trio, na localidade de quadra 6, Cia I, cerca de 280 porções da droga, 28 papelotes de maconha e o valor de R$ 208. Os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram alcançados.

As apreensões e os suspeitos foram conduzidos para a 22ª Delegacia Territorial (DT) da cidade.

