Triagem para cirurgia de catarata e retina será realizada em Lauro de Freitas

A triagem para cirurgia de catarata e retina de pacientes a partir de 60 anos e moradores de Lauro de Freitas será realizada pelo projeto “Prefeitura em ação”, neste sábado (14), das 8h às 14h, no Residencial Dona Lindu, no bairro de Itinga. A coordenadora executiva da Secretaria Municipal de Saúde, Elisa Daltro, ressalta que a meta é zerar a fila de pessoas que esperam a realização do procedimento na Regulação Municipal. “O objetivo da cirurgia, que é simples, rápida e feita sob anestesia local, é substituir o cristalino danificado por uma lente artificial que recupera a função perdida”, explicou.

Além de terem acima de 60 anos, para participar da triagem os pacientes devem estar munidos de documento com foto e cartão do SUS. Eles farão os exames durante a sexta edição do “Prefeitura em ação”. “O diagnóstico de catarata é feito pelo oftalmologista. Valendo-se de um exame minucioso, ele verificará se o cristalino possui alguma lesão - a pupila torna-se branca, porque a lente que era transparente fica esbranquiçada”, detalhou Elisa.

Já a retina (membrana de neurônios que recobre todo o fundo do olho) recebe as imagens e as decodificam para serem transmitidas para o cérebro. A retina necessita estar colada com a parede ocular, da qual se alimenta para sobreviver. Quando esta membrana se descola, o paciente observa moscas volantes, raios, flashes, pontos tipo vagalume ou até mesmo escurecimento de parte da visão (como uma cortina). O diagnóstico do descolamento de retina é feito com exame clínico chamado oftalmoscopia indireta com dilatação pupilar e será realizado no Prefeitura em Ação.

