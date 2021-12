Treze cidades da RMS completam 24h sem mortes, diz SSP

Em levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), o saldo do primeiro final de semana de 2021 foi positivo. De acordo com a pasta, 13 cidade que fazem parte da Região Metropolitana de Salvador (RMS) não registraram morte violenta (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte) neste sábado, 2.

Conforme a SSP, além da ausência de crimes contra a vida, em Camaçari, maior cidade da RMS, dois homens, suspeitos de tráfico de droga sintética foram localizados na cidade. Um acabou preso pela Rondesp RMS e o outro morreu em confronto. Um revólver calibre 38, munições e 20 comprimidos de ecstasy foram apreendidos.

Por fim, a pasta informa que ações ostensivas foram reforçadas diante do grande público de baianos e turistas nas praias das ilhas e do Litoral Norte, desde o feriado do réveillon.

