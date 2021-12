Três homens são presos com drogas em condomínio de luxo em Guarajuba

Três homens foram presos com drogas em uma festa realizada dentro de um condomínio de luxo em Guarajuba, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O flagrante aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 30, conforme informações enviadas ao Portal A TARDE via Cidadão Repórter.

De acordo com a 59ª Companhia Independente de Polícia Militar, denúncias anônimas de moradores do residencial apontavam a realização de uma festa com aglomeração e som alto. No local, os PMs constataram o fato por volta de 1h30.

Segundo a 59ª CIPM, três homens foram abordados depois de serem flagrados em um veículo modelo Audi/A3, de cor preta, com placa de Feira de Santana, e fazendo barulho com a descarga do carro.

Com o trio foram encontrados R$ 1.396,30 em espécie, 40 comprimidos êxtase, balança de precisão, erva análoga a maconha, dois frascos antirrespingo de soda e três aparelhos celulares.

Os três homens foram conduzidos à 33ª Delegacia Territorial (DT) em Monte Gordo, e posteriormente levados para a 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), em Lauro de Freitas.

>>>Presenciou festas clandestinas e aglomerações? Seja um Cidadão Repórter e denuncie

Conforme divulgado pela Polícia Militar, atendendo determinação do governo estadual para conter o avanço do coronavírus, a fiscalização será intensa nas festas de ano novo de Camaçari, Mata de São João e Lauro de Freitas (Vilas do Atlântico e Buraquinho).

adblock ativo