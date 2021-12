Tremor de terra é registrado na Região Metropolitana de Salvador

Um tremor de terra foi registrado no município de Itanagra, situado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite da quinta-feira, 17, de acordo com informação do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

Segundo o LabSis, as estações sismográficas registraram magnitude preliminar de 1.9 mR, que é considerado de baixa intensidade. Não há informações de que moradores tenham escutado ou sentido o evento, que ocorreu por volta das 22h36.

O último tremor de terra aconteceu na última terça, 15, de magnitude preliminar 1.7 mR, no município de Jacobina, Centro-Norte baiano.

O Laboratório Sismológico da UFRN informou que segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia, bem como informando as Defesas Civis local e estadual.

