Trecho da rodovia entre São Félix e Maragojipe será recuperado

A BR-420, que liga São Félix a Maragojipe passará por recuperação em mais de 35 km de sua extensão, beneficiando 115 mil habitantes da região, incluindo os municípios de Cachoeira, Conceição da Feira e Governador Mangabeira. Considerada umas das principais vias de acesso ao Recôncavo Baiano, a rodovia estadual será reestruturada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA), com um investimento de cerca de R$ 12 milhões. O aviso de licitação para a execução da obra foi publicado no Diário Oficial do Estado de sábado (14).

O trecho a ser recuperado também é uma alternativa para quem viaja de carro usando a estrada saindo de Salvador até a região de Vera Cruz e Ilha de Itaparica. A estrada contribui, ainda, para o escoamento da produção agrícola de alimentos como a mandioca, o inhame e o amendoim. Isto sem falar que as cidades de São Félix e Maragojipe possuem um grande potencial turístico.

O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, destaca a relevância da obra para o Recôncavo. “Essa estrada está interligada a importantes rodovias federais como a BR-324 e a BR-101, e estaduais a exemplo da BA-001. Isso ajuda na logística para a distribuição de produtos na região”.

O gestor ressalta que, também no Recôncavo, outro trecho da BR-420 já está recebendo serviços de recuperação, sendo que cerca de 20% já foram concluídos. A obra está sendo feita em 34 quilômetros de extensão da rodovia que liga Maragojipe ao distrito de São Roque do Paraguaçu. O investimento na intervenção, conforme o secretário, é de mais de R$ 11 milhões.

adblock ativo