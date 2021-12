Trecho da BR-420 será pavimentado

Diversas obras, entre as quais a recuperação da BR-420, no trecho que liga Pojuca ao entroncamento da BR-110, em Catu, foram autorizadas pelo governador Rui Costa, nessa quinta-feira (8). A obra de pavimentação terá um investimento de R$ 5,3 milhões. Além disso, foram entregues três viaturas para a Polícia Militar de Dias D´Ávila e Mata de São João, além de Pojuca, bem como um trator com implementos agrícolas para a Associação Comunitária de Coqueiro.

“Hoje, em Pojuca, foi um dia de entregas e de importantes autorizações, como a recuperação de um trecho de quase oito quilômetros da rodovia, que será pavimentado, beneficiando moradores e quem mais circula pela região. Também autorizei a implantação de um sistema simplificado de abastecimento de água, entre outras ações. Sigo percorrendo o interior da Bahia, com muito trabalho e dedicação ao nosso povo”, declarou o governador.

O Sistema Simplificado de Abastecimento de Água será implantado na localidade de Paca, com recursos no valor de R$ 140 mil. O equipamento atenderá a 120 moradores da zona rural da cidade. Também nesta quinta (7), Rui autorizou a construção de Academias de Saúde nas cidades de Pojuca e Mata de São João, que, juntas, somam aproximadamente R$ 500 mil em investimentos.

No Hospital Municipal Carlito Silva, onde o governador esteve, ao lado do secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, ele propôs uma parceria entre o Estado e o município para a reativação das salas de cirurgia da unidade. “Assim que o município concluir a revisão física do prédio, que está há cerca de cinco anos fechado, o Governo vai equipar a unidade, para colocar o hospital em pleno funcionamento”, anunciou Rui, ainda em Pojuca. O investimento é em torno de R$ 1,7 milhã. Rui Costa garantiu, ainda, uma cota de cirurgia ortopédica para a hospital, custeada pelo Estado. Encerrando a agenda, o governador visitou o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Cultura e Entretenimento de Pojuca.

