Trânsito na Estrada do Coco será modificado a partir desta quarta-feira

O trânsito na Estrada do Coco será alterado a partir desta quarta-feira (6), no sentido Salvador, na altura da entrada do bairro de Itinga. O objetivo da mudança é liberar espaço para que as obras da Estação de Transbordo do metrô sejam iniciadas.

Para os motoristas de veículos de passeio a mudança será apenas no recuo da pista, que ficará mais próxima do viaduto. “A pista continuará com três faixas, apenas será recuada para instalação da Estação de Transbordo. O desvio vai ocorrer na altura do restaurante Sertanejo originando uma bifurcação”, explicou o gestor de engenharia da CCR Metrô, Eduardo Nazareth.

A mudança será mais significativa para os ônibus e micro-ônibus responsáveis pelos sistemas de transporte municipal e metropolitano, que passarão a trafegar, a partir da bifurcação, pela Rua Gerino de Souza Filho. Com essa mudança o ponto de ônibus também terá sua localização alterada. Os usuários dos sistemas de transporte devem utilizar o ponto instalado atrás do ponto atual.

Segundo o superintendente de Transporte da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP) de Lauro de Freitas, Smith Neto, será necessário desativar o ponto de ônibus atual, na entrada de Itinga sentindo Largo do Caranguejo e a Rua Gerino de Souza vai absorver 25% dos veículos que transitam naquela área. Além da sinalização da via, a SETTOP vai disponibilizar agentes de trânsito para orientar os motoristas sobre as mudanças.

O diretor do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (SINDMETRO), Edvaldo Araújo, disse que a mudança não vai interferir no trabalho dos rodoviários. “Toda mudança traz um pouco de transtornos, mas é para melhoria, temos apenas que nos acostumar com a mudança”. Com a alteração os veículos de passeio não disputarão espaço com os ônibus facilitando o tráfego para as duas categorias.

adblock ativo