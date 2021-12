Tradicional Festa do Bonfim de Mata de São João tem início no dia 15/2

Saulo, Jau, Psirico e Parangolé são algumas das atrações da tradicional Festa do Bonfim de Mata de São João, que tem início no próximo dia 15 de fevereiro (sexta-feira) e prossegue até dia 18 (segunda), na Praça do Bonfim. O evento este ano tem como tema “Com fé, eu vou!” e traz na grade outros artistas, como Sandro Coutto, Serenão, Azzaração, Fred Tabaréu e Marcelo Santos, e os blocos Amigos do Diamante, Alufá, Arrastinho dos Amigos das Antigas, Prate Folia e Moças Baianas.

A edição 2019 da Festa do Bonfim começa com a banda Parangolé, sob o comando do cantor Tony Salles e, no sábado, a atração principal é Saulo. Já no domingo, o comando é de Jau e Psirico, que se apresentam no Esquenta do Arrastão. No domingo (18), o Esquenta do Arrastão no Palco do Parque será novamente comandado pelo cantor Jau, que em 2018 fez um belíssimo show. No tradicional arrastão, quem comanda o trio elétrico é a banda Psirico. A programação, na segunda, contará com Devinho Novaes, que traz ao palco seu repertório romântico. Programação completa no site oficial da festa .

