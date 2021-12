Tradicional festa de Portão reúne grupos de samba e manifestações populares

Um dos tradicionais eventos que antecedem o verão em Lauro de Freitas, a 38ª Grande Festa de Portão começa neste sábado (8), às 15h, na Arena Cultural (Rua Esperança), com o tema “Portão aberto para o samba”, e prossegue até domingo (8). Com uma programação recheada de grupos de samba, a festividade faz parte do calendário oficial de manifestações culturais do município é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado (SECULT), em parceria com o Conselho Municipal de Cultura de Lauro de Freitas e a Comissão de Festejos de Portão.

Uma das atrações do primeiro dia da festa é a Banda Afro Bankoma, além dos grupos Baile do Guinga, Bankoma, Banda Rap, Banzay e Banda, O Diamante, Viola de Doze, Samba Q´Eu Vô e Edy Vox. No domingo (9), a festa começa às 10h, com o cortejo cultural das baianas, que sai do final de linha da Rua Queira Deus. A partir das 13h, acontecem o desfile das manifestações culturais, a exemplo de Os Caretas de Portão, Respeita as Mina e Trilha da Cachaça. Os artistas e bandas se apresentam em seguida: Jairinho Show, Jú Cobra e os Subestimados, O Cachorrão, Andrezinho Cerqueira, Vitor Paulo e Banda, O Print, Samba do Pretinho, Nosso Dilema e Banda Pegadeira

O secretário de Cultura e Turismo, Manoel Carlos dos Santos, fala sobre a representatividade da festa no bairro onde concentra uma parte significativa da história de Lauro de Freitas. “São dois dias de celebração pela importância de Portão, com a participação de elementos que retratam o local. São grupos culturais da comunidade, e manifestações populares, que são elemento forte da cultura do município. Isso sem contar com a animação do povo que, ano após ano, abrilhanta ainda mais o evento”.

adblock ativo