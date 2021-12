Tradicional evento de corrida de trilha será realizado em Itaparica

Em sua 12ª edição, o Band Running Daventura - tradicional evento baiano de trail running - realiza a sua primeira corrida de trilha 2020 no dia 6 junho, na Ilha de Itaparica. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.running.daventura.com.br. No percurso, os corredores passarão por estradas de terra, trilhas que cruzam riachos, areia, restinga, manguezais, florestas e praias paradisíacas.

Destaque, ainda, para a contemplação de pontos turísticos do Centro Histórico de Itaparica. A largada, por exemplo, vai acontecer em frente à Fortaleza de São Lourenço, edificação construída em 1711 para defender as águas da Baía de Todos-os-Santos.

A primeira etapa do Band Running Daventura 2020 deve reunir, aproximadamente, 500 participantes com faixa etária entre três e 80 anos. Segundo os organizadores, trata-se de uma corrida tanto para atletas amadores, como para profissionais. As provas contemplam percursos de 6 km e 16 km, além de uma corrida kids, que varia de 25 m a 1 km, dependendo da faixa de idade das crianças.

O Band Running Daventura é válido pela primeira etapa do Circuito Baiano de Corrida de Trilha (CBCT) e conta com o permit, que é a oficialização de percurso, e apuração feitas pela Federação Baiana de Atletismo (FBA). A segunda etapa do está agendada para o dia 15 de agosto, em Baixio, e os interessados podem adquirir as duas corridas em um combo, com um desconto especial.

