Tradicional evento ciclístico da RMS está com inscrições abertas

O 7º Trilhão de Mata de São João está com suas inscrições abertas. O evento ciclístico, que cumpre um percurso de 35 quilômetros, acontece no dia 22 de setembro, com largada e chegada no Parque da Cidade, na sede do município. A Secretaria de Esportes, realizadora da prova, estima que cerca de mil atletas de todo o Estado participarão. As inscrições são gratuitas, através do endereço https://www.sympla.com.br/7-trilhao-de-mata-de-sao-joao__637266 .

O Trilhão de Mata de São João, que já é uma tradição na Região Metropolitana de Salvador, visa incentivar a interação entre o homem, o esporte e a natureza e integrar atletas de alto rendimento com ciclistas que apenas se divertem nos finais de semana. “Este é um passeio ecoturístico, no qual também mostraremos nossas lindas paisagens rurais, através do esporte. O Mountain Bike, aliás, é uma modalidade muito praticada em toda Mata de São João”, disse o secretário municipal de Esportes, Neném de Dadinho.

As atividades começarão às 7h com um café da manhã de integração. Em seguida, os atletas seguirão o percurso em direção ao entroncamento da cidade (BA-093) e passarão pelas comunidades de Água Fria, Ladeira do Sariguê, Arenoso e Monte Líbano, até retornarem ao entroncamento e seguirem para o Parque da Cidade, onde acontecem a premiação e o encerramento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes, através do número (71) 99735-652 (telefone e whatsApp).

adblock ativo