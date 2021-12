Tombamento do conjunto arquitetônico de São Francisco do Conde é iniciado

Começa o processo de tombamento do conjunto arquitetônico do município de São Francisco do Conde, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC). A iniciativa, solicitada pelo departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura do município, se justifica pelo fato de os equipamentos representarem importantes itens da arquitetura oficial do período colonial e revelarem características tipológicas do século XVII.

A cerimônia de tombamento ocorreu na quarta (13), na Câmara Municipal. “Essa foi uma luta de todo povo franciscano para recuperar nossa história, viver nossa cultura e preservar nossa identidade. Esse momento é de preservação da nossa cultura”, declarou o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida. O secretário de Cultura do município, Osman Ramos, reforçou: “Além da parceria do IPAC, o tombamento nos traz fortalecimento político e resgata a garantia e a preservação da nossa história com passado glorioso e o presente promissor. Agora vamos caminhar com passos largos para cuidar do nosso patrimônio histórico”.

A presidente do Conselho de Políticas do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, Maria Bernadete Primo, também se manifestou: "Temos o dever de proteger, de preservar e manter o nosso patrimônio histórico e cultural. Este momento é ímpar e percebemos a importância do tombamento para história de São Francisco. Hoje, a nossa cidade tem um Centro Histórico”.

História

O conjunto arquitetônico de São Francisco do Conde retrata a relevância da região no período áureo da produção da cana de açúcar, época em que possuía os mais importantes engenhos da Bahia. Devido à descaracterização de grande parte das edificações e à expansão urbana sem o controle e a qualidade necessários para preservar a feição e ambiência ainda existentes há cerca de 20 anos, o conjunto proposto se restringe a cinco edificações situadas na Praça da Independência, junto à margem do rio. São elas: Casa de Câmara e Cadeia; a casa onde funciona atualmente o Banco do Brasil; o sobrado da Rua Espírito Santo, nº 03; o sobrado onde funciona a Pousada Recanto do Parque; e o imóvel onde funciona a Secretaria de Serviços Públicos.

Portaria

O IPAC, através do seu diretor-geral João Carlos Oliveira e as autoridades do município assinaram o documento que tomba o conjunto arquitetônico de São Francisco do Conde, através da Portaria Normativa nº 034 de 06/02/2017, do IPAC, com base na Lei nº 8895/2003, de 15/12/2003, que institui normas de proteção e estímulos à preservação do patrimônio cultural do estado da Bahia, e Decreto nº 10.039, de 03/07/2006.

