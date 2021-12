TJ-BA rejeita novo recurso do MP em ação contra prefeito de Cabaceiras do Paraguaçu

Um novo recurso do Ministério Público do Estado (MP-BA) em ação contra o prefeito de Cabaceiras do Paraguaçu, Abel Silva dos Santos, foi negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O gestor municipal foi acusado de crime de responsabilidade e fraude em dispensa de licitação na contratação de duas bandas, em 2017, mas, de acordo com a Segunda Câmara Criminal do TJ-BA, o conteúdo "fático" da denúncia se mostrou insuficiente para que a ação fosse recebida, o processo se iniciasse e o prefeito se tornasse réu.

Segundo o Ministério Púbico, o prefeito de Cabaceiras do Paraguaçu teria feito, em maio de 2017, contratações combinadas de atrações musicais que geraram custo de R$ 90 mil. Em um dos pontos da acusação, o MP afirma que, mesmo antes da empresa 3G Eventos e Entretenimentos ser contratada, a grade de programação de um evento já estava montada com os artistas representados pela empresa citada.

