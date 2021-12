TJ-BA mantém afastamento do prefeito de Madre de Deus

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) indeferiu mais um recurso do prefeito afastado de Madre de Deus, Jeferson Andrade. Em sessão judicial na terça-feira (23), o gestor municipal pediu a anulação da sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, responsável pela decisão do seu afastamento por 180 dias da prefeitura.

Ao decidir pelo indeferimento da liminar de Jeferson Andrade, o TJ-BA declarou que o afastamento temporário do gestor não causaria paralisia das políticas públicas de combate à Covid-19 ou descontinuidade administrativa severa.

O prefeito Jeferson Andrade foi afastado no dia 29 de abri deste ano, acusado de irregularidades no contrato firmado entre Madre de Deus e a empresa Ferreira Lima Construções, em 2014. O contrato visava a execução de via de acesso (com pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e terraplanagem) para a implantação do parque industrial, pelo prazo de dez dias, pelo valor de R$ 3.795.119,95, com posterior aditivo. (Com informações do Bahia Notícias).

