Terminal Náutico da Bahia está sendo adaptado para receber a regata Jacques Vabre

A partir deste domingo (12), o Terminal Turístico Náutico da Bahia, no Comércio, em Salvador, será o ponto de chegada dos barcos que competem na Transat Jacques Vabre, que deram a largada no último dia 5, em Le Havre, na França. A estrutura para a recepção dos velejadores, técnicos e jornalistas internacionais está a cargo da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), apoiadora da regata, e permanecerá montada até a chegada dos últimos barcos da competição, da qual participam 35 embarcações, divididas em quatro categorias.

Os veleiros competidores atracarão no píer em forma de L, de onde partem embarcações para Mar Grande, na Ilha de Itaparica. A plataforma anexa ao prédio abriga a área de convivência, com receptivo, restaurante e duas salas para serviços médicos. No prédio do terminal estão reservados espaços para as salas de imprensa e rádio e laboratórios de fotografia e de vídeo. Com capacidade para até 40 profissionais, a sala de imprensa possui 32 pontos de energia para conectar os equipamentos dos jornalistas e 16 pontos de internet a cabo RJ45. As salas para fotografia e vídeo são escurecidas 100%, com revestimento de lycra.

No mesmo pavimento está a área administrativa, com sala para a direção técnica da regata, sala de reunião e um setor para a Receita Federal. Já a cobertura oferece três compartimentos reservados aos diretores de prova, com vista para a área de chegada dos barcos. O mesmo setor abrigará um mastro com bandeira para identificação da regata. Na área de convivência do pavimento anexo funcionará o restaurante Das Águas, administrado pelo chef Murilo Brocchini e especializado no que ele chama de “comida bacana baiana”. Com capacidade para 80 pessoas e aberto ao público, o local funcionará durante o café da manhã, o almoço, o happy hour e o jantar.

O arquiteto Homar Dourado, responsável pelo projeto da área técnica da regata, explica que adequação do terminal para a regata exigiu cuidadoso planejamento. “Toda a obra foi setorizada e o maior desafio foi encontrar os espaços para cada atividade. Utilizamos o mesmo material empregado na estrutura da largada na França e a proporção do espaço é equivalente ao de Le Havre”.

