Termina sexta-feira inscrição na seleção de integrantes para a Orquestra Sinfônica Juvenil

Músicos interessados em compor a Orquestra Sinfônica Juvenil de Mata de São João e seus subgrupos podem se inscrever até esta sexta-feira (19), no edital de seleção, lançado pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria de Educação. A iniciativa visa desenvolver aulas de música e execução de instrumentos musicais, direcionadas para jovens artistas do município. Os organizadores explicam que a meta é fortalecer as ações da educação musical no turno integral, por meio de oficinas de instrumentos musicais e da realização de um calendário de concertos e outras programações em teatros e espaços culturais.

Além de fortalecer as ações musicais em Mata de São João, os jovens artistas vão compor a Orquestra Sinfônica Juvenil de Mata de São João e seus quatro subgrupos: Bandas Marciais, Filarmônica, Quinteto de Metais e Sexteto de Metais. Na seleção, além da análise de documentos, haverá audição presencial e entrevistas com assistente social e com a coordenação artística da orquestra e seus subgrupos.

Os selecionados serão beneficiados com ensino musical e capacitação em áreas correlatas; material didático gratuito; acesso a instrumento musical (através de comodato); e manutenção anual de instrumento musical; além de lanche e bolsa auxílio mensal que varia de R$80 a R$300. As aulas serão ministradas na Escola Municipal Célia Goulart Freitas, no Colégio Municipal Monsenhor Barbosa (CMMB) e na Escola Municipal Emanuel Fontes.

A inscrição está sendo realizada no auditório da Escola Municipal Célia Goulart de Freitas, das 9 às 12h e das 13h às 16h. São necessários os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e se já cadastrado no CadÚnico deverá apresentar o número do NIS (Número de Inscrição Social).

