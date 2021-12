Termina sábado o prazo para ambulantes de Lauro de Freitas e região se cadastrarem para as festas de verão

Os ambulantes de Lauro de Freitas e região que pretendem trabalhar nas festas de verão no município têm até sábado (9) para a realização do cadastro. A ação, voltada exclusivamente para o trabalhador informal, está sendo executada por equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Uso do Solo (SEDUR), das 8h às 17h, na Casa do Trabalhador, localizada à Rua Euvaldo Santos Leite, no centro da cidade. De acordo com a coordenadora do cadastramento, Débora Bacellar, a organização é direcionada aos eventos oficiais da Prefeitura. No último dia, o atendimento é direcionado aos ambulantes de outras cidades, com expediente reduzido das 8h às 12h.

“O interessado deve comparecer ao local munido de cópias do RG e CPF, além de comprovante de residência. Para os que utilizam veículos é necessário apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do ano em exercício”, explica a coordenadora. O cadastro é válido por seis meses e custa no ato da inscrição R$24,47. Durante as festas populares não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Também será proibido o uso de embalagens reaproveitadas, de louça, alumínio ou vidro - devem ser descartáveis. Todo material irregular será apreendido pelas equipes de fiscalização.

