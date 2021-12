Tendências e perspectivas das empresas familiares são apontadas em pesquisa

Empresas familiares brasileiras estão mais otimistas com os negócios, mesmo diante das incertezas políticas e econômicas. A conclusão é do estudo “Retratos de família”, uma iniciativa da KPMG, em parceria com a Fundação Dom Cabral, que apresenta um panorama das práticas de governança e as perspectivas das empresas familiares brasileiras. O estudo será apresentado em Salvador, na terça-feira (7), no Quality Hotel, no bairro do Stiep, em Salvador, das 8h30 as 11h30. Promivido pela MPelagio Consultoria, o evento na capital baiana contará com a participação do curador da pesquisa Dalton Sardenberg, PhD, professor de Governança e Empresas Familiares da Fundação Dom Cabral. Os interessados podem se inscrever por meio do e-mail adriane@mpelagio.com.br ou pelo telefone (71) 3012-6214.

Em sua terceira edição, a pesquisa Retratos de Família traz dados e interpretações de resultados de 217 empresas familiares em 19 Estados do país, que participaram dividindo informações sobre as suas práticas de governança e seus anseios, expectativas e planos, dentro do contexto de uma empresa familiar. De acordo com os organizadores da pesquisa, dos participantes, 70% anunciam confiança em relação à situação econômica da empresa nos próximos três anos, apesar da incerteza política proveniente das eleições gerais no país e da própria situação econômica instável do Brasil.

