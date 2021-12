Temporada de cruzeiros marítimos na Bahia inicia nesta quarta-feira

A chegada de 4,3 mil passageiros no navio MSC Preziosa nesta quarta-feira (15) marca o início da temporada de cruzeiros marítimos na Bahia, que segue até abril de 2018. Depois de ter passado por Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, o MSC Preziosa aporta em Salvador às 7h.

Os turistas terão receptivo especial oferecido pela Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) / Bahiatursa. Cheias de simpatia, baianas tipicamente trajadas distribuirão fitinhas do Bonfim – o suvenir mais famoso da Bahia. Uma fanfarra liderada pelo cantor Edd Bala também participa do receptivo dando pequena mostra de música baiana de antigos carnavais.

“O começo da temporada de cruzeiros é um dos marcos iniciais do verão para o setor turístico. Os turistas que chegam à Bahia por via marítima movimentam o comércio e a rede de bares e restaurantes, como o Mercado Modelo e o Centro Histórico”, explica o secretário do Turismo do Estado, José Alves.

A capital é o destino preferido dos cruzeiristas que visitam a Bahia e atrai mais que o dobro dos visitantes de Ilhéus, que também é rota dos cruzeiros marítimos em território baiano. De acordo com a Companhia das Docas da Bahia (CODEBA), nesta temporada, são esperados 146,8 mil desembarques em Salvador e 72,6 mil no destino da Costa do Cacau.

Ao todo, mais de 220 mil turistas chegarão ao Estado em navios de cruzeiro, número que representa um aumento de 8% no fluxo turístico neste segmento, em relação à temporada anterior. Já em Ilhéus, a primeira embarcação a aportar será o Costa Favolosa, na primeira quinzena de dezembro, após passagem por Salvador.

