"Tem Música no Coreto” vai agitar Praia do Forte nesta sexta-feira

Praia do Forte será palco do projeto “Tem Música no Coreto”, que acontece nesta sexta-feira (23), com a cantora e compositora mineira Lívia Itaborahy, que participou da edição 2014 do The Voice Brasil. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Mata de São João, através da Secretaria de Cultura e Turismo. De acordo com o secretário da pasta, Alexandre Rossi, a realização de projetos culturais no litoral “é fundamental para aumentar o fluxo de turistas e movimentar a economia da cidade, ganhando a comunidade, o município, os empresários e os comerciantes”.

