Taxas muito altas: Rui Costa afirma que vai se reunir com prefeito de Santo Antônio de Jesus

O governador Rui Costa declarou que terá uma nova reunião com o prefeito de Santo Antônio de Jesus, Rogério Andrade, para tomar outras decisões administrativas, visando conter as elevadas taxas de contaminação pelo Coronavírus no municípi, que registra mais de 80 casos confirmados de pessoas infectadas pelo Coronavírus. O gestor estadual fez um apelo para que a população se mantenha em isolamento social, principalmente quem testou positivo.

Rui Costa disse, também, que a lista de municípios com toque de recolher em vigor aumentará na Bahia, como é o caso do município de Itaberaba. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), Itaberaba possui 176 casos confirmados de Coronavírus, com cinco mortes em decorrência da doença. A prefeitura de Itaberaba aponta números maiores, com 218 infectados e dez mortes. Em uma semana, conforme os dados da gestão municipal, foram 75 novos casos confirmados, além da inclusão de cinco óbitos.

A Bahia possui, atualmente, mais de 51 mil casos confirmados e coronavírus, com 1.541 mortes. “Estamos atuando em todo a Bahia, focando nos municípios com taxa acima da média do Estado. Estabilizamos o crescimento da doença. Mas, infelizmente, estabilizamos em um patamar alto. A média de número de mortos diariamente, nos últimos dias, foi de 50. Tivemos o surgimento de mil novos casos por dia. É um dado positivo pela estabilização da doença, mas, por outro lado, a notícia ruim é que estabilizou em um patamar muito alto. Agora, a luta é para começar a diminuir estes números”, analisou o governador.

adblock ativo