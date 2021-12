Suspeitos morrem em confronto com a PM em ponto de venda de drogas

Dois homens, suspeitos de tráfico, morreram em confronto com a polícia durante uma ação que desmontou um ponto de comércio de drogas. O caso aconteceu no final da manhã deste sábado, 3, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma denúncia anônima indicou o local usado por uma facção, no bairro de Lama Preta, na localidade conhecida como Falhado.

Ainda de acordo com o órgão, ao chegarem no local, militares do 12° Batalhão da Polícia Militar encontraram um grupo suspeito e, na tentativa de abordagem, foram atacados com disparos de arma de fogo.

Após confronto, dois homens ficaram feridos. Segundo a SSP, eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições, 56 embalagens com maconha, 32 porções de cocaína e três celulares.

adblock ativo