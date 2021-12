Suspeitos de roubarem computadores da SSP são presos em Lauro de Freitas

Dois homens foram presos em flagrante na noite desta sexta-feira, 12, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Eles são suspeitos de participarem do esquema que resultou no roubo de computadores da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A prisão foi feita por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) da Polícia Civil.

Na casa de um dos envolvidos, foram apreendidos 23 teclados, 26 mouses, duas CPUs e um monitor. Ele assumiu participação no esquema, revendendo os itens em um site de comercialização de produtos.

Segundo informações da SSP, o suspeito indicou a localização de outro envolvido no esquema, que participava do transporte das peças subtraídas e também foi preso em Lauro de Freitas. Ambos foram ouvidos e estão à disposição da Justiça.

O servidor que comandou o esquema já teve mandado de prisão solicitado à Justiça. Ele também responderá administrativamente.

adblock ativo