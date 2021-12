Suspeito de tráfico morre em ação policial

Um homem morreu durante uma ronda ostensiva, na quarta-feira, 8, em Simões Filho. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele e outros dois são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme a SSP-BA, após denúncia anônima, equipes da polícia se dirigiram a localidade de Condomínio Alvorada. Três homens, que estavam em cima de um morro, atiraram. No confronto, um deles acabou ferido, e mesmo após ser levado para o Hospital Municipal de Simões Filho, não resistiu. Os outros dois comparsas fugiram.

Com ele foram encontrados um revólver calibre 38, munições, R$ 1.100 em espécie,134 porções de maconha, 57 pinos de cocaína, uma pedra de crack e uma caderneta com anotações do comércio de entorpecentes.

