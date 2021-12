Suspeito de tráfico é preso após esconder drogas em rua de Vila de Abrantes

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira, 26, após ser flagrado com drogas, na rua Morada Nobre, em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes), com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), prenderam o suspeito durante ações de combate ao tráfico na região.

Com ele, foram apreendidos 23 pinos plásticos contendo cocaína, 22 pedras de crack e uma porção de maconha, além de R$ 74 em espécie. Ainda segundo a pasta, o detido já cumpriu medidas socioeducativas quando adolescente e já havia sido conduzido por tráfico, em outra oportunidade.

A titular da 26ª DT, delegada Danielle Monteiro, destacou o trabalho constante da unidade naquela área. “Estamos atentos a estes tipos de atividades criminosas e vamos continuar apertando o cerco ao tráfico nesta região”, afirmou.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, o homem confessou o crime, e encaminhado para exames de lesões corporais. Os entorpecentes foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

