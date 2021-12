Suspeito de tráfico é morto pela PM após enviar droga via carro por aplicativo

Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi morto pela Polícia Militar após uma tentativa de prisão na tarde deste sábado, 2, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a PM foi acionada por um motorista de aplicativo, que suspeitou de uma encomenda. Após encontrar viaturas das Rondas Especiais (Rondesp), o condutor informou que havia recebido um pacote suspeito, para ser entregue no centro da cidade.

Conforme o órgão, ao abrir o material, foram encontrados 20 comprimidos de ecstasy. No local marcado como ponto de entrega, os policiais prenderam aquele que seria o receptor da droga. Após conversa com os agentes, o suspeito indicou onde o fornecedor estaria.

Segundo a PM, ao avistar as guarnições, o homem em questão disparou contra as equipes. Durante o confronto, o suposto responsável por distribuir a droga acabou sendo atingido. Conforme a SSP, ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Camaçari, porém acabou não resistindo. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições.

