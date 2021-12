Suspeito de matar companheira e jogar corpo no lixo é preso em Lauro de Freitas

Foi preso na tarde desta segunda-feira, 22, um homem suspeito de matar uma mulher a pauladas e abandonar corpo em lixo, no cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem, que possuía mandado de prisão, foi identificado após análise de câmeras de vigilância e detido por equipes da 23ª Delegacia Territorial (DT).

“Os garis estavam recolhendo o lixo e perceberam o corpo. Eles avisaram via 190 e se deslocaram para a Delegacia. Imediatamente, a nossa inteligência começou a investigar o caso e chegou na residência do autor do crime. No local, as equipes encontraram um colchão com marcas de sangue”, relatou o titular da 23ª DT, delegado Joélson Reis, por meio de nota divulgada pela SSP-BA.

Ainda conforme o delegado, o homem mantinha uma relação amorosa com a vítima e relatou que matou por causa de uma dívida de R$ 380. “Ele conta que ela pediu a quantia emprestada e sumiu. Depois reapareceu, teria dito que não pagaria o dinheiro e que já estava em outro relacionamento. Estamos apurando todos os detalhes e ouvindo testemunhas”, informou Reis.

O homem foi autuado por feminicídio e, após exames, foi encaminhado ao sistema prisional.

