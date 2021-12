Suspeito de homicídio é preso em flagrante com duas submetralhadoras em Camaçari

Um suspeito de homicídio foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 9, com duas submetralhadoras calibre 9mm, dois carregadores, munições e 1 kg de maconha, na localidade conhecida como Futurama, que fica entre os municípios de Camaçari e Dias D’Ávila.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi avistado com sacolas, tentou se esconder, mas foi capturado. Durante conversa inicial, ele confessou que matou Rodrigo Ribeiro de Souza, no dia 25 de agosto deste ano.

O suspeito e as armas foram apresentados na 25ª Delegacia Territorial de Dias D’Ávila.

