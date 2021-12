Suspeito de homicídio é preso durante operação da Polícia Civil em Camaçari

Um homem, que não teve sua identidade revelada, foi preso na tarde desta quarta-feira, 17, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação da Polícia Civíl ocorreu durante a ‘Operação Lilith’, que investiga homicídios que ocorreram em disputas de facção.

De acordo com as equipes policiais, o suspeito em questão teria sido o responsável pela morte de Joaldo Santos de Jesus. O ato criminoso ocorreu em 2013, na região de Barra de Jacuípe, no litoral norte baiano. Além disso, o homem preso também responde por suspeita de violência doméstica.

A operação contou com o apoio da 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes, da 33ª DT de Monte Gordo, da 18ª DT e da Delegacia de Defesa da Mulher (Deam) em Camaçari.

